ПСБ рекомендует держать акции ВТБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции банка ВТБ, говорится в обзоре.

ВТБ нарастил чистую прибыль по МСФО в апреле 2021 года до 29,5 млрд руб. (ROE 19,0%), а за первые 4 месяца текущего года до 114,6 млрд рублей (ROE 19,2%), констатируют эксперты.

"Группа продолжает показывать сильные результаты в текущем году; дополнительный эффект вносит низкая база прошлого года. Отметим, что ВТБ пока удается удерживать процентную маржу NIM на уровне прошлого года (3,7%). Также ВТБ в апреле продолжил наращивать портфель ценных бумаг (преимущественно ОФЗ), которые по итогам года могут дать дополнительную прибыль в виде переоценки (при отсутствии форс-мажора на рынке). В целом потенциальное снижение процентной маржи банков на фоне роста ставок с запасом перекрывается приростом портфеля кредитов и ценных бумаг и комиссионного дохода, а также снижением COR. Банк подтвердил получение прибыли по итогам года на уровне 250-270 млрд руб. в рамках ранее озвученной стратегии", - отмечают аналитики ПСБ.

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