"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций

Название Вес,% Див. доходность (на след. 12 мес.), % Потенц. доход, % ASML Holding NV 10% 0,6% 11,0% Barclays Plc. 10% 3,1% 15,7% Сellnex Telecom SA 10% 0,1% 29,5% DBS Group Holdinds Ltd 10% 3,6% 9,8% Fresenius SE&Co KGaA 10% 1,9% 3,3% CK Hutchison Holdings Ltd 10% 4,1% 29,3% Indastria de Diseno Textil SA 10% 1,2% -8,7% Natura&Co Holding SA 10% 0,0% -10,1% Renault SA 10% 2,1% 31,2% Royal Dutch Shell PLC 10% 3,6% 35,2% Whitbread PLC 10% 0,0% 15,0% топ-10 глобальных акций 100% 1,7% 12,6% Индекс MSCI World ex-US 2,8% 10,6%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Сellnex Telecom SA и зафиксировав прибыль в акциях Royal Dutch Shell, сообщается в материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях нефтегазовой компании Royal Dutch Shell. С момента включения в топ-10 акции компании выросли на 15%. Считаем, что Royal Dutch Shell является оптимальным выбором среди нефтегазовых компаний, однако решили сократить экспозицию на сектор нефтедобычи. Мы добавляем акции Cellnex, крупнейшего оператора телекоммуникационных башен в Европе. Мы видим высокий потенциал роста в условиях тренда на консолидацию фрагментированного европейского рынка и эффективной M&A стратегии компании", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Новый состав топ-10 глобальных акций (100%):Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.