Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, рвется в небо TCS и упали GDR X5 Retail после отсечки

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ утром в четверг просел в рамках коррекции на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после недавнего роста; расписки TCS Group продолжили ралли к новым максимумам и упали ГДР X5 Retail после отсечки на бирже дивидендов за 2020 год.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3699,24 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1585,89 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар стоит 73,47 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

GDR X5 Retail подешевели на 3,3% (до 2186 рублей). Дивиденды за 2020 год составляют 110,49 рубля на акцию.

Подорожали расписки TCS Group (+3,1%, до 5289,4 рубля), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, никаких новых поводов для роста на рынке акций не появилось, хотя позитивный внешний фон и высокие мировые цены на сырье способствовали покупкам.

Рублевый индекс МосБиржи очень близок к техническому сопротивлению, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. Поводов для ее пробития нет. Более того, внешний фон начал ухудшаться: американские фьючерсы торгуются в легком минусе и снижается нефть.

Сбербанк (MOEX: SBER) (308,2 рубля) продолжил отскок от поддержки 294 руб., но вызывает сильные опасения тот факт, что поступающие на счета инвесторов дивиденды по Сбербанку не будут реинвестированы. Коррекция вниз черных металлургов выглядит оправданной с учетом сильной среднесрочной технической перекупленности. Не исключено, что снижение котировок акций компаний сектора продолжится в ближайшие дни. Но в среднесрочных портфелях бумаги можно продолжать держать, поскольку их дивидендная доходность будет рекордной, в районе 20%.

Нефть проседает, хотя никаких новых "страшилок" на рынке не появилось. Просто легкая коррекция по Америке ожидаемо снизила интерес к покупке других рисковых активов. Учитывая, что последние недели намного слабее рынка торговалась "Роснефть", спекулятивным инвесторам можно попробовать поиграть с ней в "шорт", считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, Запад наносит удары по союзному государству России и Белоруссии, но на фондовом рынке это никак не отражается.

В четверг выйдет важная еженедельная статистика по пособиям по безработице в США, которые, как ожидается, будут падать четвертую неделю подряд. Также ожидается второй релиз статистики по ВВП США за первый квартал. Открытие рынка акций РФ с символическим снижением выглядит вполне логично, что копирует слабо отрицательную динамику фьючерсов на индексы в США.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 0,03-0,6% на фоне ослабления опасений вокруг инфляции.

Инвесторы обретают все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие мировые центробанки будут сохранять меры экономической поддержки, несмотря на краткосрочный всплеск инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка опасались, что ускорение инфляции в США заставит ФРС ужесточить свою денежно-кредитную политику. Хотя представители американского ЦБ в своих заявлениях в последние дни отмечали, что могут начать обсуждение вопроса о сворачивании стимулов, они подчеркивали, что в ближайшем будущем нет планов по изменению политики регулятора.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида во вторник заявил, что регулятор сможет сдержать инфляцию, не нанеся ущерба экономическому восстановлению страны, сообщает CNBC. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, в свою очередь, отметила, что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого ФРС.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,3%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Американский Минторг в четверг в 15:30 МСК опубликует обновленные данные об изменении ВВП страны в I квартале. Аналитики не ожидают пересмотра с ранее объявленного повышения на 6,4% в поквартальном выражении. Между тем, достаточно высокие темпы роста экономики вызывают обеспокоенность возможным ускорением инфляции, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз после роста накануне (когда Brent локально превышала $69 за баррель), давление на рынок оказывает укрепление доллара США; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,38 за баррель (-0,7% и +0,3% накануне), июльская цена WTI - $65,75 за баррель (-0,7% и +0,03% в среду).

Поддержку нефтяным ценам в среду оказали данные Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,01 млн баррелей. Спрос на бензин в США вырос на 3% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).

Инвесторы ожидают исхода переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Достижение сделки может привести к снятию санкций против нефтяной промышленности Ирана, в результате чего добыча в стране к следующему году может вернуться к уровню 3,9 млн б/с.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,02 млрд рублей (из них 2,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,48 млрд рублей на бумаги банка ВТБ и 1,4 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").