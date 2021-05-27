Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR "Полюса", позитивно оценивая финпоказатели компании за 1К21, сообщается в комментарии банка.

"Скорректированная EBITDA "Полюса" в 1К21 выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $739 млн, сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль "Полюса" в I кв. составила $469 млн, она выросла на 39% год к году. Результаты "Полюса" оказались чуть лучше консенсуса. Относительно IV кв. фиксируется снижение финпоказателей, но это было ожидаемо и объясняется сезонным фактором. А рост относительно 1К20 обусловлен как ростом цен на 12% г/г, так и объемов реализации - на 5% г/г. Общие денежные затраты на проданную унцию (TCC) сократились за период на 2% г/г - до $386/унц. Мы рекомендуем "покупать" акции "Полюса", - пишут аналитики ПСБ.

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