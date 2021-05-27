Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,00-7,20% в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,00-7,20% годовых в течение торговой сессии в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На наш взгляд, рынок ОФЗ достиг равновесия, и в ближайшие дни цены рублевых облигаций останутся около достигнутых уровней. Доходность 10-летних ОФЗ в четверг сохранится в диапазоне 7,00-7,20% годовых", - отмечает эксперт ПСБ.

Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга в среду продемонстрировали возвращение интереса покупателей к длинным ОФЗ, обращает внимание аналитик банка.

Ведомство разместило 10-летние ОФЗ 26235 в запланированном объеме 30 млрд руб. при спросе 89,5 млрд руб. Доходность по цене отсечения 7,23% предполагала премию минимальные 2 б.п. к закрытию вторника.

Размещение 14-летних ОФЗ 26233 прошло на 10 млрд руб. при спросе 32,7 млрд руб. с доходностью 7,27%, что не предполагало премии.

"Неудовлетворенный на аукционах спрос, мы полагаем, транслировался в активизацию покупок на вторичном рынке", - отмечает Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.