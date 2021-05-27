Цена нефти сохраняет умеренный импульс к росту - ПСБ

Цена нефти сохраняет умеренный импульс к росту, оставаясь в данное время на уровне выше $68 за баррель Brent, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Статистика от Минэнерго США вышла схожей с данными от API: запасы сырой нефти и бензинов сократились на 1,7 млн барр. (по каждой категории), запасы дистиллятов - на 3 млн барр. С понедельника (31 мая) в США официально стартует автомобильный сезон, который может обеспечить неплохой спрос на нефтепродукты: на фоне заметного охлаждения коронавирусных ограничений ожидается рост числа поездок по сравнению с прошлым годом. Цены на нефть Brent остаются выше $68/барр., но импульс к росту достаточно сдержанный. Тем не менее, ожидания подъема котировок Brent к $70/барр. на ближайшее время пока сохраняем в надежде на хороший автомобильный сезон и улучшение эпидемиологической ситуации в развитых странах", - пишет эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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