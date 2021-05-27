Возможно ослабление рубля до 73,8 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля до уровня 73,8 руб./$1в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Волатильность рубля остаётся низкой, однако спрос на валюту из-за конвертации части дивидендов в ближайшие дни, вероятно, будет нарастать, и в четверг национальная валюта может подешеветь до 73,8 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Инвесторов продолжает тревожить перспектива отмены санкций против Ирана. По оценкам экспертов Sber CIB, в четверг под влиянием неплохой статистики из США баррель нефти марки Brent может снова подорожать до $69,2, и это создаст предпосылки для роста цен до $70,2.

Доходность рублёвых госбумаг в среду снизилась после успешных аукционов Минфина, однако данные по инфляции настораживают - рост цен снова ускорился. В четверг доходность рублёвого долга не изменится либо незначительно вырастет, считают в Sber CIB.

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