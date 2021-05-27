Идея дня: в фокусе инвесторов могут оказаться китайские интернет-компании второго эшелона - "ВТБ Мои Инвестиции"

Китайские интернет-компании второго эшелона могут оказаться в фокусе внимания инвесторов, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторы, ищущие доступ к китайскому B2C, возможно, захотят переключить свое внимание с таких гигантов отрасли, как Tencent и Baidu, проблемы регулирования которых сложно анализировать. Менее крупные компании, на наш взгляд, вряд ли столкнутся со значительными регуляторными ограничениями. Но необходимо помнить о диверсификации инвестиций в подобные компании, поскольку только некоторые из них в конечном итоге будут успешными", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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