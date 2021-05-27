Вероятно снижение индекса Мосбиржи на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Вероятно небольшое снижение индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в четверг, при этом среднесрочный восходящий тренд остается в силе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рублевый индикатор российского рынка очень близок к техническому сопротивлению, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала. Поводов для ее пробития нет. Более того, в четверг утром внешний фон начал ухудшаться, и мы ждем небольшого снижения индекса Мосбиржи, при этом среднесрочный восходящий тренд остается в силе", - пишет главный аналитик Алексей Антонов.

"Котировки акций Сбербанка продолжают отскок от поддержки 294 рубля. И вроде бы все хорошо, но вызывает сильные опасения тот факт, что поступающие на счета инвесторов дивиденды не приводят к росту цены акций банка. Похоже, что в этом году фактор реинвестирования полученных за прошлый год выплат не будет оказывать поддержку рынку", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Также Антонов обращает внимание, что в среду в лидерах снижения были акции черных металлургов. "Их коррекция пока выглядит оправданной с учетом сильной среднесрочной технической перекупленности. Не исключено, что снижение котировок акций компаний сектора продолжится в ближайшие дни. Но в среднесрочных портфелях бумаги можно продолжать держать, поскольку их дивидендная доходность будет рекордной, в районе 20%", - указывает аналитик.

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