Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи отреагирует снижением на ухудшение внешнего фона в четверг утром

Аналитики, учитывая некоторое ухудшение внешнего фона, ждут в четверг утром попыток индекса Мосбиржи вернуться ниже отметки 3700 пунктов.

Промсвязьбанк" (Евгений Локтюхов): "В четверг, учитывая некоторое ухудшение внешнего фона, в первой половине дня ожидаем попыток индекса Мосбиржи вернуться ниже отметки 3700 пунктов. Однако надеемся, к концу торгов настроения на рынке улучшатся - мы пока не видим явных причин для заметного усиления коррекционных настроений на рынках и позитивно смотрим на ближайшие перспективы российского рынка. Из значимых внутренних событий четверга - финотчетности Полюс и Русгидро".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В четверг утром внешний фон начал ухудшаться, и мы ждем небольшого снижения индекса Мосбиржи, при этом среднесрочный восходящий тренд остается в силе. Котировки акций Сбербанка продолжают отскок от поддержки 294 рубля. И вроде бы все хорошо, но вызывает сильные опасения тот факт, что поступающие на счета инвесторов дивиденды не приводят к росту цены акций банка. Похоже, что в этом году фактор реинвестирования полученных за прошлый год выплат не будет оказывать поддержку рынку ".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3695-3705 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3690, 3670 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3710, 3720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3700 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "После роста индекса Мосбиржи в среду целевые ориентиры сместились к 3790-3800 пунктам. В базовом сценарии удержание длинных позиций по рынку в целом остается актуальным, если говорить о горизонте до конца года. Что касается конкретно четверга, то с утра фон начал ухудшаться. Снижаются фьючерсы на американские индексы, а также нефтяные котировки. Индекс Мосбиржи может показать незначительную коррекцию".