Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут новости компаний, MSCI и макростатистика:

- "ЛУКОЙЛ" проведет телефонную-конференцию по опубликованным вчера квартальным результатам;

- "Полюс", Headhunter и "Русгидро" опубликуют финансовую отчётность;

- После закрытия торгов в Москве вступает в силу майская ребалансировка индексов MSCI, это важнее всего для Ozon и Polymetal;

- В России выйдет еженедельная статистика по золотовалютным резервам;

- В США будут опубликованы данные по ВВП, заказам на товары длительного пользования, заявкам на пособие по безработице и незавершенным сделкам по продаже жилья.

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