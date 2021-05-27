Котировки GDR X5 могут снизиться в диапазон 2150-2185 руб. - BCS Express

Котировки GDR X5 Retail Group могут снизиться в диапазон 2150-2185 рублей на фоне дивидендного гэпа, сообщается в комментарии BCS Express.

"В расписках X5 Retail Group пройдет дивидендный гэп. Ожидается откат котировок в район 2150-2185 рублей, - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Стабильность бизнеса и прозрачная дивидендная политика позволяют рассчитывать на рост будущих выплат, в то время как риски замедления в 2021 году уже нашли отражение в снижении котировок с начала года. Одновременно близость локальных минимумов может поддерживать интерес инвесторов к выкупу просадки. Благоприятная статистика выплат и умеренно позитивный рыночный фон также поддерживают оптимизм в отношении сроков закрытия дивидендного гэпа, на закрытие которого, на наш взгляд, может потребоваться менее месяца".

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