Поводов для укрепления рубля в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Поводов для продолжения укрепления курса рубля к доллару в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль начала консолидацию в 40-50 копейках выше сильной поддержки 73 руб./$1. Поводов для продолжения роста курса рубля нет. На этой неделе российская валюта потеряет поддержку налогового периода, и при этом спрос на валюту будет возрастать в результате конвертации из рублей в деньги получаемых дивидендов. В таких условиях открытие спекулятивных "лонгов" по паре выглядит уместным", - пишет эксперт в своем комментарии.

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