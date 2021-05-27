Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, вероятно, в минусе - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, вероятно, в небольшом минусе, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3695-3705 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3690, 3670 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3710, 3720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 3700 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгового дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать публикация большого блока важных макроэкономических показателей в США (15:30 МСК). Он будет включать в себя вторую предварительную оценку прироста ВВП за первый квартал, апрельские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования и еженедельную статистику по количеству первичных заявок на пособия по безработице, указывает Манжос.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.