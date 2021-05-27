Потенциал укрепления рубля пока сохраняется - BCS Express

Потенциал умеренного укрепления курса рубля к доллару пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пока цена на нефть марки Brent остается выше $60-65 за баррель, сохраняются шансы на умеренное укрепление рубля. Котировки USD/RUB сейчас торгуются около 73,5 руб./$1. Амплитуда колебаний здесь заметно ниже средних значений. В качестве следующего ориентира для снижения курса доллара по-прежнему выделяю область 72,5-73 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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