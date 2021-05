Возможна небольшая коррекция вниз по индексу Мосбиржи в четверг утром - BCS Express

.

Москва. 27 мая. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют в целом нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше

.

.

.

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции MasterСard Inc. с прогнозной ценой на уровне $434,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на уровне 20,4%, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы MasterCard. Причем в... читать дальше

.

.

.

.

"Финам" рекомендует покупать акции ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой $50,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт Игорь Додонов приводит следующие аргументы в пользу покупки: - ViacomCBS... читать дальше

.

Уверенности в ускорении роста котировок акций Best Buy Co. с текущих уровней в настоящее время нет, при этом в случае снижения интересными уровнями для покупки бумаги являются $100-102 за штуку, говорится в комментарии BCS Express. Показатели Best Buy в опубликованном отчете за первый квартал... читать дальше