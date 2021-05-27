Возможна небольшая коррекция вниз по индексу Мосбиржи в четверг утром - BCS Express

Возможна небольшая коррекция вниз на торгах по индексу Мосбиржи в четверг утром, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"После роста индекса Мосбиржи в среду целевые ориентиры сместились к 3790-3800 пунктам. В базовом сценарии удержание длинных позиций по рынку в целом остается актуальным, если говорить о горизонте до конца года. Что касается конкретно четверга, то с утра фон начал ухудшаться. Снижаются фьючерсы на американские индексы, а также нефтяные котировки. Индекс Мосбиржи может показать незначительную коррекцию", - пишет Карпунин.

Также аналитик отмечает, что в четверг ожидаются отчеты за I квартал 2021 года по МСФО у "Русгидро", "Полюса" и HeadHunter.

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