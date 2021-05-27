Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом фоне

Москва. 27 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду. Инвесторы обретают все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие мировые центробанки будут сохранять меры экономической поддержки, несмотря на краткосрочный всплеск инфляции. Участники рынка опасались, что ускорение инфляции в США заставит ФРС ужесточить свою денежно-кредитную политику. Хотя представители американского ЦБ в своих заявлениях в последние дни отмечали, что могут начать обсуждение вопроса о сворачивании стимулов, они подчеркивали, что в ближайшем будущем нет планов по изменению политики регулятора.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида во вторник заявил, что регулятор сможет сдержать инфляцию, не нанеся ущерба экономическому восстановлению страны, сообщает CNBC. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, в свою очередь, отметила, что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг движутся без единой динамики в ожидании выхода статданных из США. Американский Минторг вечером опубликует обновленные данные об изменении ВВП страны в первом квартале. Аналитики не ожидают пересмотра с ранее объявленного повышения на 6,4% в поквартальном выражении. Между тем, достаточно высокие темпы роста экономики вызывают обеспокоенность возможным ускорением инфляции.

Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,4%. Как ожидается, в Японии режим чрезвычайного положения, введенный в девяти префектурах, будет продлен после истечения его нынешнего крайнего срока 31 мая. В воскресенье режим ЧС также был введен в префектуре Окинава, где он будет действовать до 20 июня. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:49 МСК увеличился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК вырос всего на 0,01%. Банк Кореи в четверг сохранил базовую процентную ставку без изменения на рекордно низком уровне в 0,5% годовых. При этом ЦБ улучшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 4% с ранее ожидавшихся 3,1%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг. Давление на рынок оказывает укрепление доллара США. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют, накануне поднялся на 0,4%. В четверг индикатор слабо меняется. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $68,54 за баррель, что на 0,48% ниже закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,3% - до $68,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,93 за баррель, что на 0,42% ниже закрытия среды. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,03% - до $66,21 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам в среду оказали данные Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,01 млн баррелей. Спрос на бензин в США вырос на 3% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с). Тем временем инвесторы ожидают исхода переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Достижение сделки может привести к снятию санкций против нефтяной промышленности Ирана, в результате чего добыча в стране к следующему году может вернуться к уровню 3,9 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,749 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,519 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 721,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (-2,24%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,48%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,37%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+1,13%), "ЧТПЗ-001Р-05" (+0,26%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МТС банк полностью разместил 2-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 7,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,59%. Сбор заявок прошел 20 мая. Объем размещения по итогам сбора книги заявок был увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Совет директоров МТС банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило цену размещения дополнительного выпуска N2 облигаций серии БО-П02 на уровне 100% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск N2 облигаций серии БО-П02 прошел 26 мая. Объем выпуска не раскрывается. Техразмещение запланировано на 2 июня. Основной выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей с погашением в июле 2023 года был размещен в июле 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,6% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. В сентябре 2020 года компания доразместила выпуск на 1,5 млрд рублей по цене 100% от номинала.

АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) установило ставку 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей на уровне 8,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,26% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 25 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 8% годовых. Ставка соответствует доходности к оферте в размере 8,16% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 мая. Техразмещение запланировано на 31 мая.

"Магнит" (MOEX: MGNT) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,05% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,17% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 26 мая. Кроме того, Магнит" с 17:30 до 18:30 МСК 26 мая проводил сбор заявок на облигации объемом 5-10 млрд рублей серии БО-001Р-05 со сроком обращения 3 года. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,05% годовых. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 2 июня.

ПАО "ТМК" (MOEX: TRMK) планирует 3 июня с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии БО-07 объемом до 10 млрд рублей по цене не ниже 100% от номинала. Вторичное размещение пройдет в дату исполнения оферты по выпуску. ТМК разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 9,35% годовых. Ставка 9-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 7,6% годовых до следующей оферты через 2 года (1 июня 2023 года).

ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в первой декаде июня проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В настоящее время в обращении нет облигаций "Аэрофлота", последний выпуск компании был погашен в 2016 году. Компания осуществляла премаркетинг 3-летнего выпуска с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей в мае прошлого года, однако перенесла сбор заявок и размещение на неопределенный срок.

Inventive Retail Group (эмитент ООО "реСтор") в первой половине июня проведет сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 21 мая зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.