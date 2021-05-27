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27 мая 2021 года 09:40

Центр внимания трейдеров - данные о ВВП США за 1К21

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду.

Инвесторы обретают все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие мировые центробанки будут сохранять меры экономической поддержки, несмотря на краткосрочный всплеск инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка опасались, что ускорение инфляции в США заставит ФРС ужесточить свою денежно-кредитную политику. Хотя представители американского ЦБ в своих заявлениях в последние дни отмечали, что могут начать обсуждение вопроса о сворачивании стимулов, они подчеркивали, что в ближайшем будущем нет планов по изменению политики регулятора.

"Все эти сигналы от Федрезерва говорят о том, что регулятор не спешит с сокращением ликвидности", - цитирует WSJ главного экономиста Toscafund Asset Management Савваса Савури.

Индекс Cboe Volatility Index (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, в среду опустился до 18,22 пункта, минимальной отметки с начала мая.

Заместитель председателя ФРС Ричард Кларида во вторник заявил, что регулятор сможет сдержать инфляцию, не нанеся ущерба экономическому восстановлению страны, сообщает CNBC. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, в свою очередь, отметила, что пока слишком рано ужесточать денежно-кредитную политику.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого ФРС.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост индекса PCE Core в первом квартале на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился на 1,3%.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 0,2% по итогам торгов в среду. Американский интернет-ритейлер договорился о приобретении голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд.

Цена бумаг Dick's Sporting Goods (SPB: DKS) Inc. взлетела на 16,9%. Американский ритейлер спортивных товаров зафиксировал лучшие, чем ожидалось, финансовые показатели в первом квартале и повысил прогноз на текущий год в целом.

Бумаги Abercrombie & Fitch Co. прибавили в цене 7,8%. Американский ритейлер одежды вернулся к чистой прибыли в первом квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания.

Рыночная стоимость Urban Outfitters (SPB: URBN) Inc. подскочила на 10%. Финансовые результаты американской сети магазинов одежды в первом квартале оказались лучше ожиданий рынка.

Акции Ford Motor Co. (SPB: F) подорожали на 8,5%. Американский автопроизводитель увеличивает расходы на производство электромобилей и аккумуляторов и намерен потратить более $30 млрд к 2025 году по сравнению с ранее планировавшимися $22 млрд.

Капитализация Nordstrom Inc. (SPB: JWN) упала на 5,8%. Американская сеть универмагов получила более значительный, чем прогнозировалось, чистый убыток в первом квартале.

Котировки акций Mondelez International (SPB: MDLZ) снизились на 0,1%. Американский производитель продуктов питания подписал соглашение о покупке европейского производителя снэков Chipita SA примерно за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average, в течение сессии колебавшийся между небольшим ростом и снижением, к закрытию рынка поднялся на 10,59 пункта (0,03%) и составил 34323,05 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,86 пункта (0,19%) - до 4195,99 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 80,82 пункта (0,59%) и завершил торги на отметке 13738 пунктов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг движутся без единой динамики в ожидании выхода статданных из США.

Американский Минторг вечером опубликует обновленные данные об изменении ВВП страны в первом квартале. Аналитики не ожидают пересмотра с ранее объявленного повышения на 6,4% в поквартальном выражении. Между тем, достаточно высокие темпы роста экономики вызывают обеспокоенность возможным ускорением инфляции, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 МСК снизился на 0,6%.

Как ожидается, в Японии режим чрезвычайного положения, введенный в девяти префектурах, будет продлен после истечения его нынешнего крайнего срока 31 мая. В настоящее время ЧС из-за темпов распространения COVID-19 действует в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока. В воскресенье режим ЧС также был введен в префектуре Окинава, где он будет действовать до 20 июня.

В число лидеров падения котировок входят акции сталелитейных компаний JFE Holdings Inc. (-4,6%) и Kobe Steel Ltd. (-3,7%), а также оператора бирж Japan Exchange Group Inc. (-4,7%).

Также снижается рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,8%) и инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,6%).

Наиболее активно дорожают бумаги медиакомпании CyberAgent Inc. (+4,1%) и производителя чипов Advantest Corp. (+2,4%). Кроме того, повышается цена акций автомобильной Toyota Motor (+0,5%) и производителя потребительской электроники Sony (+0,65%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:49 МСК увеличился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Наиболее значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг интернет-компаний Meituan (-3,5%) и Tencent Holdings (-1,7%), девелопера Country Garden Holdings Co. (-1,7%), а также нефтепроизводителей CNOOC (-1,4%) и PetroChina (-1%).

При этом лидером роста выступают акции выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (+2,7%) и фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,6%).

Xiaomi в первом квартале увеличила скорректированную чистую прибыль в два с половиной раза, при этом показатель достиг рекордного уровня. Кроме того, Xiaomi подтвердила, что США исключили ее из "черного списка" компаний, связанных с оборонным сектором КНР и, соответственно, подпадающих под американские санкции.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК вырос всего на 0,01%.

Банк Кореи в четверг сохранил базовую процентную ставку без изменения на рекордно низком уровне в 0,5% годовых. При этом ЦБ улучшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 4% с ранее ожидавшихся 3,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,2% и на 1,3% соответственно.

Новые капзатраты частных компаний Австралии в первом квартале подскочили на 6,3% относительно предыдущих трех месяцев, что существенно превзошло прогноз экспертов, составлявший 2%. Подъем стал самым существенным почти за десятилетие, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.

Давление на рынок оказывает укрепление доллара США. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют, накануне поднялся на 0,4%. В четверг индикатор слабо меняется.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК в четверг составляет $68,47 за баррель, что на $0,4 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,22 (0,3%) - до $68,87 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,87 за баррель, что на $0,34 (0,51%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,14 (0,03%) - до $66,21 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам в среду оказали данные Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,01 млн баррелей.

Спрос на бензин в США вырос на 3% - до 9,48 млн баррелей в сутки (б/с).

"По мере продолжающегося возобновления экономической активности в США, а также на фоне начала сезона поездок спрос на бензин должен расти", - отмечают аналитики ING, которых цитирует S&P Global Platts.

Тем временем инвесторы ожидают исхода переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Достижение сделки может привести к снятию санкций против нефтяной промышленности Ирана, в результате чего добыча в стране к следующему году может вернуться к уровню 3,9 млн б/с.

"В зависимости от того, какими будут договоренности по ослаблению санкций против Ирана и как скоро они будут достигнуты, нефтяные цены могут резко меняться в любом направлении. Полная отмена санкций может спровоцировать резкое падение цен, однако это все еще крайне маловероятно", - считает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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