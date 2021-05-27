Рубль в четверг утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 27 мая. Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за наметившимся снижением цен на нефть эталонных марок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,48 - 73,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,5525 руб./$1 (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,67 руб./EUR1 (+3 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,69 коп. к уровню закрытия 26 мая, до 80,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,88 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,92 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 27 мая на фоне наметившегося снижения цен на нефть. В среду вечером нефтяные котировки поднялись на сообщениях о падении запасов "черного золота" в США, что позволило рублю подрасти к бивалютной корзине.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $68,45 за баррель, что на 0,61% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,84 за баррель, что на 0,56% ниже уровня на закрытие рынка 26 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,42%, китайский CSI 300 - подрастает на 0,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,12%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду. Инвесторы обретают все больше уверенности в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие мировые центробанки будут сохранять меры экономической поддержки, несмотря на краткосрочный всплеск инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Участники рынка опасались, что ускорение инфляции в США заставит ФРС ужесточить свою денежно-кредитную политику. Хотя представители американского ЦБ в своих заявлениях в последние дни отмечали, что могут начать обсуждение вопроса о сворачивании стимулов, они подчеркивали, что в ближайшем будущем нет планов по изменению политики регулятора.