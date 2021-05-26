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26 мая 2021 года 19:41

Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро на фоне возобновившей укрепление нефти

Москва. 26 мая. Доллар и евро перешли к небольшому снижению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне возобновившей укрепление нефти.

Курс доллара США составил 73,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,71 руб./EUR1, подешевев на 33 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,3 копейки - до 80,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и немного дорожает к доллару и евро на вечерних торгах. Поддержку нацвалюте оказывает нефть, возобновившая рост после выхода данных по запасам в США, а также надежды на улучшение внешнеполитического информационного фона вокруг РФ в период подготовки встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что Путин в разговоре с Байденом вряд ли будет сам поднимать вопрос о санкциях, поскольку Москва - не сторонница санкционной риторики. Песков также отметил, что пока Москва и Вашингтон не планируют подписывать каких-либо документов по итогам саммита. "Нет, пока об этом речь не заходила. Пока не планируется", - сказал он.

Президент США рассчитывает обсудить на саммите с президентом России проблемы, связанные с Украиной, Белоруссией, тему стратегической стабильности, сообщила во вторник вечером на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

Со своей стороны Кремль заявил, что стороны намереваются обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Инвесторы внимательно следят за показателями инфляции, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить ФРС начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидали рынки.

ФРС может начать обсуждение вопроса о сокращении объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на ближайших заседаниях, поскольку экономика США быстро восстанавливается после пандемии коронавируса, между тем заявил зампред ФРС Ричард Кларида.

"Придет время, и на следующих заседаниях мы сможем приступить к обсуждению сокращения ежемесячных объемов выкупа активов, - заявил Кларида в интервью Yahoo Finance. - Все будет зависеть от статданных".

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 15-16 июня.

С июня 2020 года Федрезерв выкупает US Treasuries и ипотечные облигации на общую сумму $120 млрд. По итогам апрельского заседания американский ЦБ заявил, что ему необходимо увидеть "существенный дальнейший прогресс" в движении к его целям максимальной занятости и ценовой стабильности, чтобы начать постепенное сокращение объемов выкупа активов.

Уже после этого заседания были опубликованы статданные, показавшие максимальный за 12 лет рост потребительских цен в США в апреле - на 4,2%. Усиление инфляции в Штатах вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом, по мнению многих экспертов, может вынудить Федрезерв начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидалось.

По словам Клариды, данные о резком усилении инфляции в США были "очень неприятным сюрпризом". "Я по-прежнему уверен, что этот подъем цен вызван преимущественно временными факторами. Однако хочу подчеркнуть, что мы будем очень внимательно следить за инфляцией в ближайшие месяцы", - отметил он.

Еще один представитель Федрезерва - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли - заявила во вторник, что ФРС находится на начальной стадии обсуждения того, как и когда следует начать сворачивание масштабных стимулов.

"Мы обсуждаем, когда стоит начать обсуждать сокращение объемов выкупа активов, - сказала она в интервью CNBC. - Всем понятно, что речь не идет о том, чтобы сделать это сейчас. Нынешняя политика ФРС полностью соответствует ситуации, и Федрезерву очень важно проявить терпение и продолжать свою политику, чтобы поддерживать восстановление экономики после пандемии COVID-19".

Тем временем член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что ЕЦБ нет необходимости торопиться с изменением темпов выкупа активов.

"У нас все еще есть достаточно времени, чтобы дать оценку и принять решение, даже после нашей июньской встречи", - приводит его слова Bloomberg. Он назвал любые предположения о сокращении выкупа уже в 3-м квартале текущего года спекуляциями.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжон, в среду рубль значительную часть дня демонстрировал лишь небольшие изменения к доллару и евро. "При этом относительная устойчивость доллара США связана с наметившейся внутридневной тенденцией к его удорожанию по отношению к корзине ключевых мировых резервных валют на рынке Forex. Добавим, что наблюдавшееся в первой половине дня умеренное падение стоимости фьючерсов на нефть так и не привело к видимому росту спроса на иностранную валюту. Более того, мы уже несколько дней не наблюдали агрессивных покупок доллара США на "Московской бирже". Между тем, в валютной паре "доллар-рубль" уже назрел коррекционный технический отскок вверх после ее почти безоткатного двухнедельного ослабления. Не исключено, что мы увидим такое движение уже в четверг вечером или же к концу текущей недели", - отмечает Манжон.

"Большую часть дня в среду индекс доллара отыгрывал позиции, утраченные с начала текущей недели. Наряду с укреплением к основным мировым валютам доллар демонстрировал рост и на большинстве валютных площадок развивающихся рынков. Рубль не являлся исключением, при этом дополнительное давление на российскую валюту оказывали котировки нефти, которые после достижения в утренние часы отметки $68,9 за баррель марки Brent скорректировались во второй половине дня ниже $68. Впрочем, ближе к окончанию рабочего дня ситуация для рубля несколько улучшилась, и пара "доллар-рубль" вновь вернулась на рубеж в 73,5 руб./$1. Индекс доллара встретил сопротивление в районе 89,9 пункта, так и не сумев продолжить путь в сторону 90 пунктов, и скорректировался, что позволило валютам EM вздохнуть чуть свободнее, хотя и оставаясь при этом в небольшом минусе. Котировки нефти также отскочили от уровня $68 и к концу рабочего дня вернулись на отметку $68,9 за баррель Brent", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к небольшому повышению вечером в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего падение запасов "черного золота" в стране, хотя и не такое заметное, как прогнозировали аналитики.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,32% - до $68,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,24% - до $66,23 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 мая, уменьшились на 1,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки "черного золота" из страны.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых из самых строгих санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 мая на 7,74 копейки, до 73,4737 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,53 копейки, до 89,9392 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 13,04 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,5074 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 13,37 копейки и составил 73,5262 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 903,176 млн, из которых $472,528 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 430,648 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 2,31 копейки, до 89,9533 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,83 копейки и составил 89,9542 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR383,991 млн, из которых EUR119,628 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR264,363 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая увеличилась на 5 базисных пунктов - до 5,08% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,12% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 5,31%, 5,75% и 5,83% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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