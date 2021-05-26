Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали рост благодаря стабильной ситуации в секторе базовых активов

Москва. 26 мая. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали умеренный рост благодаря стабильной ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 25 мая и составила 115,36% от номинала, что соответствует доходности 1,77% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,8 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,92% от номинала, что соответствует доходности 0,03% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3,5 пункта, составив 174 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 63 базисных пункта - до 131,83% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 3,755% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 55 базисных пунктов - до 126,87% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,755% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 113,5% от номинала, что соответствует доходности 1,1905% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 33 базисных пункта, подорожав до 124,42% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,77% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 20 базисных пунктов, до 111,42% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта, до 2,23% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 3 базисных пункта, до 108,86% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 0,97% годовых).

"Практически все суверенные долговые бумаги развивающихся стран сегодня демонстрируют позитивную ценовую динамику благодаря снижению волатильности в секторе базовых активов, как US Treasuries, так и в других валютах - евро, фунтах. Доходности еврооблигаций развитых стран перестали расти на фоне заявлений представителей мировых центробанков о том, что регуляторы не будут спешить со сворачиванием стимулирующих мер, поскольку считают текущий рост инфляции временным явлением. Эти словесные интервенции смогли развеять опасения участников рынка, которые в итоге перестали играть на понижение, а это в свою очередь позитивно сказалось на динамике практически всех облигаций emerging markets, в том числе и России. Кроме того, дополнительную поддержку отечественным евробондам оказывают прошедшие на прошлой неделе новые размещения суверенных бумаг РФ, номинированных в евро, продемонстрировавшие высокий спрос инвесторов на российские активы. На сегодняшних аукционах Минфина по размещению рублевых гособлигаций также отмечался заметный спрос, который в значительной степени остался неудовлетворенным в силу ограниченного объема предложения. В результате рост котировок "длинных" выпусков евробондов РФ сегодня составил от 0,3 до 0,6 процентного пункта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.