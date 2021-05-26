Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 27 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- прибыли промышленных компаний Китая в апреле (04:30 МСК);

- индекс потребительского доверия GfK по Германии за июнь (09:00 МСК);

- заказы на товары длительного пользования США в апреле (15:30 МСК);

· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

· пересмотренная оценка ВВП США в 1К21 (15:30 МСК);

· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17:00 МСК);

· день инвестора и аналитика Полиметалла;

·финансовые результаты "Газпрома", "Полюса", "РусГидро", HeadHunter за 1-йК21 по МСФО.

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