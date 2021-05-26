Масштаб количественного смягчения не соответствует состоянию экономики США - Saxo Bank

Масштаб количественного смягчения не соответствует состоянию экономики США и потребностям финансовой системы в ликвидности, полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

"Доллар США во вторник немного ослаб, в том числе из-за небольшого отставания в данных о потребительской уверенности в США и более существенного - в данных о продажах нового жилья. Однако, учитывая общую обстановку, даже странно, что доллар не слабеет еще больше. Возможно, дело в том, что большинство остальных валют не дают заметно лучших доходностей (кстати, доходности немецких облигаций тоже снижаются), а на сырьевом рынке рост в последние недели выдохся, чему способствуют усилия Китая по борьбе с избыточной, по мнению правительства, спекуляцией. В тех странах, где центробанки указали склонность к ужесточению, валюты устремляются вверх. Так было с Норвегией в начале года, с Новой Зеландией этой ночью; Банк Канады действительно ужесточил свою политику после 21 апреля", - пишет Харди.

Остальные страны вслед за ФРС выражают крайнюю осторожность, так что с ними трудно найти такое различие, какое обеспечили центробанки вышеуказанных стран. Взлет золота в последние недели, однако, по мнению эксперта, отражает общую тревогу, что Федрезерв ведет слишком мягкую политику и что другим ЦБ не следует впадать в гонку девальваций.

"Чтобы доллар США показал еще одно снижение, может потребоваться возврат к росту цен на сырье - особенно нефти, которая в марте вернулась к прошлогодним максимумам, а потом перешла к длительной, хотя и неглубокой консолидации, - считает стратег Saxo Bank. - Для резкого скачка волатильности есть две возможные причины: 1) ФРС наконец сдастся и подаст сигнал (давление нарастает, но когда этого ждать? на заседании FOMC 16 июня?); 2) нефть так сильно вырвется вверх, что инфляция начнет зашкаливать. А пока ФРС твердит о временности повышенной инфляции, цена будущей коррекции ее курса угрожающе растет".

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