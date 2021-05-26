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26 мая 2021 года 15:36

Рубль днем слабо дешевеет к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Москва. 26 мая. Доллар и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 73,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,05 руб./EUR1, подорожав на 1,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,3 копейки - до 81,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 мая на 7,74 копейки, до 73,4737 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,53 копейки, до 89,9392 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне слегка снижающейся нефти. Инвесторы заметно снизили торговую активность, так как находятся в ожидании встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что Путин в разговоре с Байденом вряд ли будет сам поднимать вопрос о санкциях, поскольку Москва - не сторонница санкционной риторики.

Песков также отметил, что пока Москва и Вашингтон не планируют подписывать каких-либо документов по итогам саммита. "Нет, пока об этом речь не заходила. Пока не планируется", - сказал он.

Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на саммите с президентом России Владимиром Путиным проблемы, связанные с Украиной, Белоруссией, тему стратегической стабильности, сообщила во вторник вечером на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

Со своей стороны Кремль заявил, что стороны намереваются обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

"Основной позитив связан с официальным подтверждением встречи президентов РФ и США. Так, Кремль накануне заявил, что лидеры двух стран встретятся 16 июня в Женеве для обсуждения ряда международных вопросов и перспектив дальнейших отношений держав. Продолжающееся стремление к диалогу дает надежду на снижение напряженности между двумя странами, и рынок позитивно оценивает вчерашние сообщения. Более того, Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" почти достроен, и уже непродуктивно вводить санкции против проекта - это только навредит отношениям с европейскими партнерами. Вчера закончилась уплата НДПИ, и в пятницу после уплаты налога на прибыль рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода. Мы ожидаем, что рубль в ближайшее время задержится на текущих уровнях с перспективой укрепления при дальнейшем улучшении геополитической ситуации", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль не дал особой реакции на сообщение Байдена о контрпродуктивности введения санкций в отношении "Северного потока - 2" на данном этапе. Такое поведение российской валюты говорит о том, что спад геополитической напряженности уже отыгран рынком, который теперь ждет встречи лидеров двух стран, которая должна состояться в июне. Тем временем эффект от налогового периода все еще присутствует, но тоже начинает угасать. Все это говорит об ограниченном потенциале роста рубля в ближайшие дни, особенно в свете угрозы угасания спроса на риск и коррекции на рынке нефти, где близость к уровню 70 долларов за баррель снова может повлечь фиксацию прибыли", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - данные о ВВП США за первый квартал 2021 года. В рамках отчета о ВВП традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Инвесторы внимательно следят за показателями инфляции, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом, может вынудить ФРС начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидали рынки.

ФРС может начать обсуждение вопроса о сокращении объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на ближайших заседаниях, поскольку экономика США быстро восстанавливается после пандемии коронавируса, между тем заявил зампред ФРС Ричард Кларида.

"Придет время, и на следующих заседаниях мы сможем приступить к обсуждению сокращения ежемесячных объемов выкупа активов, - заявил Кларида в интервью Yahoo Finance. - Все будет зависеть от статданных".

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 15-16 июня.

С июня 2020 года Федрезерв выкупает US Treasuries и ипотечные облигации на общую сумму $120 млрд. По итогам апрельского заседания американский ЦБ заявил, что ему необходимо увидеть "существенный дальнейший прогресс" в движении к его целям максимальной занятости и ценовой стабильности, чтобы начать постепенное сокращение объемов выкупа активов.

Уже после этого заседания были опубликованы статданные, показавшие максимальный за 12 лет рост потребительских цен в США в апреле - на 4,2%. Усиление инфляции в Штатах вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом, по мнению многих экспертов, может вынудить Федрезерв начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидалось.

По словам Клариды, данные о резком усилении инфляции в США были "очень неприятным сюрпризом". "Я по-прежнему уверен, что этот подъем цен вызван, преимущественно, временными факторами. Однако хочу подчеркнуть, что мы будем очень внимательно следить за инфляцией в ближайшие месяцы", - отметил он.

Еще один представитель Федрезерва - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли - заявила во вторник, что ФРС находится на начальной стадии обсуждения того, как и когда следует начать сворачивание масштабных стимулов.

"Мы обсуждаем, когда стоит начать обсуждать сокращение объемов выкупа активов, - сказала она в интервью CNBC. - Всем понятно, что речь не идет о том, чтобы сделать это сейчас. Нынешняя политика ФРС полностью соответствует ситуации, и Федрезерву очень важно проявить терпение и продолжать свою политику, чтобы поддерживать восстановление экономики после пандемии COVID-19".

Тем временем член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сказал, что ЕЦБ нет необходимости торопиться с изменением темпов выкупа активов.

"У нас все еще есть достаточно времени, чтобы дать оценку и принять решение, даже после нашей июньской встречи", - приводит его слова Bloomberg. Он назвал любые предположения о сокращении выкупа уже в 3-м квартале текущего года спекуляциями.

Нефть слабо дешевеет в среду, трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду уменьшилась на 0,26% - до $68,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,35% - до $65,84 за баррель.

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах в преддверии открытия автомобильного сезона снизились. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 21 мая, сократились на 439 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая увеличилась на 5 базисных пунктов - до 5,08% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,12% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 5,31%, 5,75% и 5,83% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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