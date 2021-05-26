"Финам" рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной ценой 0,0601 руб

"Финам" рекомендует покупать акции банка ВТБ с прогнозной ценой на уровне 0,0601 рубля на конец 2021 года, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Набсовет ВТБ может изменить дивидендные выплаты по "префам" за 2020 год, отмечает эксперт Игорь Додонов. "Сложная структура капитала ВТБ представляет определенную проблему. Помимо обыкновенных акций, у ВТБ есть два транша привилегированных акций, выпущенных в пользу государства. Дело в том что дивиденды по привилегированным акциям являются переменной величиной и определяются каждый год отдельно, кроме того, наличие не торгующихся "префов" затрудняет расчет ряда финансовых мультипликаторов. Все это отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности обыкновенных акций", - обращает внимание аналитик.

"Надо отметить, что в ВТБ осознают данную проблему и пытаются ее решить. В частности, менеджмент банка предлагал Минфину в течение 7 лет направлять дивидендные выплаты по "префам" на обратный выкуп этих бумаг. При этом банк сохранил бы принцип регулярных 50% дивидендных выплат и равной дивидендной доходности. Однако Минфин не согласился с такой схемой, так что сложная структура капитала ВТБ с несколькими типами акций, вероятно, будет сохраняться в обозримом будущем. Тем не менее, если будет принята какая-то формула, которая позволит сделать дивидендные выплаты по "префам" более прозрачными, это, вероятно, будет положительно воспринято рынком", - указывает Додонов.

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