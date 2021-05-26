"Атон" подтверждает долгосрочные позитивные перспективы котировок акций ЛУКОЙЛа

Аналитики "Атона" подтверждают долгосрочные позитивные перспективы котировок акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"В целом "ЛУКОЙЛ" представил сильные результаты по МСФО за первый квартал 2021 года, превысившие наши оценки и консенсус-прогнозы. Исходя из величины FCF, дивиденды за 1К21 предполагали бы солидную доходность на уровне 3,5%, что составляет 33% прогнозируемого уровня дивидендов за 2021П. "ЛУКОЙЛ" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П на уровне 3,7x, т.е. с 12%-ным дисконтом к аналогам в отрасли, - пишут аналитики инвесткомпании Анна Бутко и Мария Федорова. - Мы подтверждаем наш долгосрочный позитивный взгляд на "ЛУКОЙЛ" как на одну из лучших "акций стоимости". В четверг группа проведет телеконференцию, в ходе которой мы сосредоточимся на производственном прогнозе на 2021 год, а также на ключевых показателях динамики сегмента переработки и сбыта".

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