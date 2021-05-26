Возможен подъем цены акций "Детского мира" до 166,6 руб. на горизонте 10 месяцев - "Финам"

Возможен подъем котировок акций "Детского мира" до 166,6 рубля за штуку на горизонте ближайших 10 месяцев, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитика "Финама" Артемия Шамшукова.

"По словам Марии Давыдовой, генерального директора "Детского мира", продажи компании за апрель-май выросли на 58,7% (г/г). Лидер ритейла детских товаров на отечественном рынке уверенно начинает 2021 год и, по нашему мнению, будет придерживаться данной траектории и в ближайшем будущем. Рост продаж компании во многом обусловлен эффектом низкой базы сравниваемого периода: апрель-май 2020 года - это разгар пандемии COVID-19. Гораздо интереснее взглянуть на финансовые результаты за II квартал 2021 года, в котором, по нашим оценкам, выручка компании вырастет на 19-21% (г/г)", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Другим драйвером роста выручки "Детского мира", по его мнению, можно назвать активную государственную поддержку семьям с детьми. "Нельзя сказать, что все деньги пошли на детские товары, но можно полагать, что часть из этих выплат подстегнула продажи "Детского мира" (на него приходится около 22% рыночной доли сегмента отечественного рынка детских товаров", - обращает внимание Шамшуков.

Что касается дивидендных выплат, указывает аналитик "Финама", то Совет директоров "Детского мира" дал рекомендацию по финальным дивидендам компании за 2020 год выплатить 6,07 руб. на акцию. Ожидаемая дата закрытия реестра - 11 июля 2021 год. Таким образом, отмечает Шамшуков, общий объем дивидендов по результатам 2020 года может составить 8,2 млрд или 11,15 руб. на акцию (дивидендная политика компании предполагает выплату минимум 50% от годовой чистой прибыли по МСФО).

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