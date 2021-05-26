ПСБ рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 6963 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой на уровне 6963 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

Как отмечает эксперт ПСБ Екатерина Крылова, "ЛУКОЙЛ" остается одним из фаворитов банка в секторе - компания обладает понятной стратегией развития, очень низкой долговой нагрузкой и является недорогой по сравнительным мультипликаторам.

"Мы высоко оцениваем финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" по МСФО за первый квартал года, отмечая заметный рост рентабельности, свободного денежного потока и получение прибыли. Рост свободного денежного потока важен с точки зрения дивидендов, так как "ЛУКОЙЛ" платит акционерам исходя из него (с корректировками на капзатраты, уплаченные проценты, расходы на обратный выкуп акций и погашение обязательств по аренде). Так, по итогам квартала скорректированный на эти статьи свободный денежный поток составил 146,4 млрд руб. Соответственно, акционеры могут рассчитывать на 211 руб./акцию, что дает доходность в 3,5%. Рост цен на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют нам ожидать сильных результатов и во втором квартале 2021 года", - пишет Крылова.

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