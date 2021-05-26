Краткосрочная картина по котировкам акций ВТБ остается неопределенной - "Велес Капитал"

Краткосрочная картина по котировкам акций банка ВТБ пока остается неопределенной, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Банк ВТБ в среду сообщил о росте чистой прибыли в апреле по МСФО в 33 раза по сравнению с уровнем годовой давности (до 29,5 млрд руб.), а за 4 месяца - в 2,3 раза (до 114,6 млрд руб.), констатирует эксперт. При этом, обращает внимание Кожухова, менеджмент банка не исключает изменения размера дивидендов по привилегированным акциям (не уточняется в сторону повышения или понижения) и, вероятно, сохранит без изменений выплаты по обыкновенным акциям (50% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год).

"С технической точки зрения, котировки акций ВТБ, после достижения в мае пика с февраля 2018 года (5,5655 коп.), перешли к коррекционному снижению, которое на повышенных объемах приостановили на прошлой неделе. Бумаги пытаются восстановить позиции, а ADX дневного графика сигнализирует о возможной смене тренда в пользу восходящего. Краткосрочная ситуация по котировкам улучшается, но до закрепления выше 4,95 коп. скорее остается неопределенной. Покупателям от текущих уровней лучше рассчитывать не более чем на движение к 4,95 коп., а при падении ниже предыдущего минимума 4,4770 коп. на возможный откат к 4,33 коп." - указывает аналитик "Велес Капитала".

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