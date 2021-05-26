BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций ЛУКОЙЛа

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ" представил сильные финансовые результаты по МСФО за итогам I квартала 2021 года, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев (чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз на 20%).

"Ключевым драйвером роста финансовых метрик стал подъем цен на нефть. Важно обратить внимание на свободный денежный поток компании, который вырос в 3 раза г/г и в 2 раза кв/кв. Рост показателя позитивен для дивидендов. Согласно дивидендной политике, компания выплачивает дивиденды из скорректированного FCF, который в I квартале составил 146,4 млрд руб. против 36,9 млрд руб. в I квартале 2020 года и 54,5 млрд руб. по итогам IV квартала 2020 года. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" за I квартал 2021 года "заработал" 211 рублей потенциальных дивидендов на акцию. По цене 6000 рублей за бумагу это предполагает около 3,5% дивидендной доходности. Учитывая сохраняющиеся высокие цены на нефть, II квартал также обещает стать для компании успешным. Это позволяет ожидать заметного увеличения промежуточных дивидендов, которые могут быть выплачены ориентировочно в декабре 2021 года", - отмечает Пучкарев.

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