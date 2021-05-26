Уровень 73 руб./$1 остается актуальной целью для пары доллар/рубль - "Локо-Инвест"

Уровень 73 руб./$1 остается актуальной целью для пары доллар/рубль благодаря активности экспортеров, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

По мнению эксперта, на курс рубля к доллару в данное время влияют слабеющий доллар, по-прежнему высокие цены на нефть, присутствие экспортеров и ожидания стабилизации геополитической повестки по итогам запланированной на 16 июня встречи Путина и Байдена в рамках саммита РФ-США.

"Краткосрочный взгляд не меняем - благодаря активности экспортеров уровни 73 руб./$1 остаются достижимыми, но в дальнейшем ориентируемся, скорее, на диапазон 73 - 74 руб./$1. Более значительный рост при наших текущих ожиданиях по платежному балансу на ближайшие месяцы будет возможен лишь на сокращении премии за нерыночные риски (включая геополитику), которая, по нашим оценкам, остается близкой к 4-5%", - отмечает Полевой.

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