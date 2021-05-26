"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CVS Health с целью $110

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CVS Health Corp. с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: $77, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль CVS Health по GAAP за 3 мес. 2021г составила $2,224 млрд., увеличившись на 10,5% по сравнению с $2,012 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3,5% до $69,097 млрд против $66,755 млрд годом ранее. Акции CVS на данный момент являются недооцененными относительно большинства компаний-конкурентов. Бизнес компании можно назвать относительно нецикличным. Это вкупе с привлекательными дивидендными выплатами делает акции компании хорошей защитной историей", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения актив торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе, при открытии позиции на 7,5% от портфеля, риск по нему составит 1%. Коэффициент прибыль/риск = 1,8", - указывают аналитики "Финама".

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