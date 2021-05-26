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26 мая 2021 года 14:08

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 188 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 188 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 165 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за апрель 2021г увеличилось на 623 тыс. человек, до 11,7 млн. В апреле 2021г сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек по сравнению с 596,6 тыс. человек в апреле прошлого года. Частные инвесторы вложили в прошлом месяце в российские акции на Московской бирже рекордные 77 млрд рублей. На фоне отличной отчетности биржи рост комиссионных доходов в ближайшее время будет продолжаться, что приведет к переоценке бизнеса", - отмечают аналитики "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага скорректировалась к сильному уровню поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 188 руб. При покупке на 11% и выставлением стоп заявки на уровне 165 руб., риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,75", - указывают эксперты инвесткомпании.

Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами и валютой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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