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26 мая 2021 года 13:45
"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции НОВАТЭКа, убрав Сургутнефтегаз
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" акции "НОВАТЭКа", убрав "Сургутнефтегаз", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС", "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Энел Россия", Mail.ru Group, "Совкомфлот", "Полюс" и АФК "Система". "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" по итогам прошедшего месяца дошли до нашего целевого уровня - 45 руб., доходность инвестиций составила +19,4%. На полученные денежные средства мы покупаем акции "НОВАТЭКа", - указывают эксперты. Портфель "Top Picks" (структура - 100% акций с горизонтом инвестирования 1-3 года):
* - цена на момент включения акций в портфель
Включенный в "Top Picks" "НОВАТЭК" опубликовал сильные финансовые результаты за IК21 по МСФО, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер". Выручка увеличилась на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 244,6 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль на курсовые разницы и выбытие долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях выросла на 41,5% - до 75,8 млрд руб.
Эксперты инвесткомпании ждут сохранения положительной динамики "НОВАТЭКа" во IIК21г по МСФО на фоне высоких цен на газ. Доля в общей выручке компании от газа составляет 51%. Среднесрочно экологические программы в Европе и Китае приведут к снижению спроса на уголь, подчеркивают аналитики. Энергетический уголь стал замещаться более экологичным СПГ, что также поддерживает цены на газ.
"Акции компании скорректировались с исторических максимумов более чем на 10%, в тот момент, когда цены на газ выросли почти на 20%. Мы считаем, что акции "НОВАТЭКа" отстают от рынка, в связи с этим включаем акции в портфель с целью 1550 руб.", - заключают стратеги "КИТ Финанс Брокер".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Бумага
|Цена* (руб)
|Таргет
|Идея
|МТС
|338,5
|400
|Стабильный бизнес, высокий фиксированный дивиденд
|Газпром нефть
|363
|400
|Высокие цены на нефть в рублях
|НОВАТЭК
|1400
|1550
|Высокие цены на газ, отставание от рынка
|Энел Россия
|0,937
|1,00
|Восстановление финансовых показателей, высокие дивиденды в будущем
|Mail.ru Group
|2180
|2550
|Перспективы развития новых направлений и вывод активов на IPO
|Совкомфлот
|90
|100
|Защитная бумага с высокой дивидендной доходностью
|Полюс
|14700
|18500
|Рост финансовых показателей за счёт роста цен на золото
|АФК "Система"
|31,20
|40,0
|Вывод в 2021г на IPO активов холдинга
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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