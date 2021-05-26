Акции Petropavlovsk обладают дополнительным потенциалом роста котировок - "ВТБ Капитал"

Акции Petropavlovsk обладают дополнительным потенциалом роста котировок, полагают аналитики "ВТБ Капитала".

"Новость о потенциальном освобождении компании от гарантии по кредиту на сумму $204 млн (по состоянию на конец 2020 года) могла бы позитивно отразиться на акциях Petropavlovsk. Однако сумма сделки в рамках обязывающего соглашения в $10 млн, которая значительно ниже рыночной стоимости продаваемого пакета ($90 млн), снижает позитивный эффект от отмены гарантий. При прочих равных условиях реализация сделки создает дополнительный потенциал роста котировок акций Petropavlovsk, который мы оцениваем примерно в 7% к текущей 12-месячной прогнозной цене. Отметим также, что в 2020 году за гарантию по кредиту Petropavlovsk получил комиссию в 3,3%, так что ее прекращение приведет к небольшому росту чистых процентных расходов компании", - говорится в обзоре инвестбанка.

Долгосрочная рекомендация для акций Petropavlovsk от экспертов "ВТБ Капитала" дается "покупать", прогнозная стоимость этих бумаг составляет 31 британский пенс.

Ранее стало известно, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) как кредитор IRC согласовал сделку по продаже золотодобытчиком Petropavlovsk, крупнейшим акционером IRC с долей 31,1%, большей части его пакета инвесткомпании Stocken Board. Предварительное соглашение о сделке было подписано больше года назад. Она предполагает продажу 29,9% акций IRC за $10 млн.

Разрешение банка было необходимо, поскольку Petropavlovsk является гарантом по кредиту IRC (на конец 2020 года долг IRC перед Газпромбанком составлял $202 млн). С получением "зеленого света" от банка соглашение о продаже акций IRC стало обязывающим. Его параметры с прошлого года не изменились, сообщал Petropavlovsk.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке РФ.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.