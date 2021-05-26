Рубль в конце недели окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в конце недели окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в течение вторника был малоподвижным и по результатам дня незначительно снизился. В среду рубль слабо укрепляется и находится около 73,4 руб./$1, другие валюты EM преимущественно слабеют. Основной позитив связан с официальным подтверждением встречи президентов РФ и США. Так, Кремль заявил, что лидеры двух стран встретятся 16 июня в Женеве для обсуждения ряда международных вопросов и перспектив дальнейших отношений держав. Продолжающееся стремление к диалогу дает надежду на снижение напряженности между двумя странами, и рынок позитивно оценивает эти сообщения. Более того, Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" почти достроен, и уже непродуктивно вводить санкции против проекта - это только навредит отношениям с европейскими партнерами", - пишут эксперты банка.

Аналитики напоминают, что во вторник закончилась уплата НДПИ, и в пятницу после уплаты налога на прибыль рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода. Они ожидают, что рубль в ближайшее время задержится на текущих уровнях с перспективой укрепления при дальнейшем улучшении геополитической ситуации.

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