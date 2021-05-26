Размещение бондов Магнита серии 002Р-04 состоится, скорее всего, по нижней границе объявленного диапазона - Уралсиб

Размещение нового выпуска биржевых облигаций "Магнита" серии 002Р-04 c трехлетним сроком погашения пройдет, вероятно ближе к нижней границе объявленного диапазона, говорится в обзоре Уралсиба.

"Магнит" в среду проведет сбор заявок на размещение выпуска биржевых облигаций серии 002Р-04 c трехлетним сроком погашения и объемом 10 млрд руб. (техническое размещение пройдет позже). Ориентир первого полугодового купона равен 7,25-7,35%, что предполагает доходность к погашению на уровне 7,38-7,49% годовых. В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд руб., предлагающие премию 50-80 б.п. над кривой ОФЗ, и мы ожидаем размещения новой бумаги ближе к нижней границе объявленного диапазона", - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Константин Белов.

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