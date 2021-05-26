Рубль держит курс в направлении 72,5 руб./$1 - BCS Express

Рубль держит курс в направлении 72,5 руб./$1, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Российский рубль, без учета "шипа" 7 мая, вышел к уровням середины марта. Пара USD/RUB падала к 73,2 руб./$1. По мнению аналитика инвесткомпании, тенденция на укрепление российской валюты может быть продолжена на фоне позитивной обстановки на сырьевом рынке, пониженной волатильности мировых бирж, замедления роста доходностей долгового рынка, и, наконец, временного успокоения на геополитической орбите.

"Встреча российского и американского лидеров состоится в середине июня в Швейцарии. Возможно, до этого момента стороны постараются не конфликтовать, а это основа для снижения геополитического дисконта в российских активах, включая нацвалюту. Видение по динамике валютной пары с долларом США остается в силе: курс на 72,5 руб./$1, в долгосрочной перспективе - к 70 руб./$1", - прогнозирует Зельцер.

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