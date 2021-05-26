"Быки" рынка акций РФ разогрели индекс Мосбиржи до нового максимума и взяли тайм-аут

Москва. 26 мая. "Быки" рынка акций РФ утром в среду разогрели индекс Мосбиржи до нового исторического максимума на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent протестировала $69 за баррель), а также благодаря ослаблению геополитических рисков; далее игроки взяли тайм-аут в ожидании свежих драйверов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3704,16 пункта (+0,5%, максимум сессии и новый пик - 3717,33 пункта), индекс РТС обновил пик с января 2020 года и составил 1588,88 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар стоит 73,45 рубля (-0,05 рубля).

Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве, на встрече будут обсуждаться российско-американские отношения, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса. Белый дом также официально заявил, что президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений.

Кроме того, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщило агентство Bloomberg. По словам Байдена, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

ВТБ в апреле получил чистую прибыль по МСФО в размере 29,5 млрд рублей, в целом за четыре месяца - 114,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 19,2%, говорится в сообщении банка. В апреле 2020 года, когда в России действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, ВТБ получил 0,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Прибыль за четыре месяца прошлого года составила 40,7 млрд рублей.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин считает, что поддержку рублевым активам оказывают новости о вероятной дате и месте встречи лидеров России и США, которая была подтверждена обеими сторонами. Рубль накануне обновил 2-месячный максимум к доллару, но потом сдал позиции, в среду отечественная валюта вновь пытается расти. Таким образом, рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, которые даже при всплеске волатильности не имеют продолжения, что свидетельствует о вероятном сохранении консолидации на краткосрочном горизонте.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций сохраняет попытки роста на позитивных внешних сигналах, индекс МосБиржи скачком обновил максимум и теперь проторговывает рубеж 3700 пунктов. Однако судя по общим оборотам торгов, потенциал фондовых "быков" начинает иссякать. Золото ушло выше $1900 за унцию, в районе отметки $1920 располагается сопротивление, где возможно некоторое торможение роста или даже небольшая коррекция. Но восходящий тренд по золоту остается в силе, и скоро можно будет увидеть металл по $2000 за унцию. В связи с этим имеет смысл продолжать делать ставку на бумаги золотодобывающих компаний - это сейчас самый безопасный и перспективный актив.

На валютном рынке прослеживается тенденция снижения спроса на рубль, который пока еще поддерживается налоговым периодом. Далее спекулятивное желание купить доллар против рубля будет нарастать, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, американские макроэкономические данные по потребительскому доверию, а также продажам домов на первичном рынке оказались слабее прогнозов, что спровоцировало умеренную коррекцию. Тем не менее с технической точки зрения рынок акций США сохраняет краткосрочной настрой на рост. Представители ФРС тем временем продолжают заверять инвесторов в краткосрочном характере инфляции, но уже переходят к разговорам о постепенном сворачивании стимулирования.

Российский рынок акций продолжает осторожное повышение, ориентир по индексу МосБиржи на день - 3640-3730 пунктов. День в основном будет насыщен внутренними корпоративными историями, среди которых финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" за I квартал. На зарубежных площадках стоит отметить публикацию еженедельного отчета Минэнерго США по запасам. Лучше рынка в среду могут смотреться акции золотодобытчиков.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,02-0,2%, растеряв рост, который наблюдался ранее в ходе торгов. Давление на рынок, в частности, оказали данные Conference Board, которые показали снижение индекса потребительского доверия в США в мае до 117,2 пункта. При этом, согласно пересмотренным данным, месяцем ранее показатель составлял 117,5 пункта, а не 121,7 пункта, как было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 119,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания многих инвесторов остается инфляция и инфляционные ожидания, отмечает MarketWatch. Рост уровня инфляции считается причиной повышенной волатильности, которая наблюдалась на рынке акций после публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в США. Эти данные спровоцировали опасения, что ФРС может свернуть денежно-кредитные стимулы раньше, чем ожидалось. С того момента представители Федрезерва за редким исключением заверяли, что они считают повышение уровня инфляции временным.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции в США снизилась благодаря заверениям представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые пока не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики, отмечает Associated Press.

В четверг инвесторы ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале 2021 года. Экономисты прогнозируют уверенное экономическое восстановление в этом году после наиболее сильного падения экономики со времен Великой депрессии.

Нефть в среду сохраняет попытки роста, трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,91 за баррель (+0,4% и +0,3% накануне), июльская цена WTI - $66,23 за баррель (+0,2% и +0,03% во вторник).

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах в преддверии открытия автомобильного сезона снизились. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 21 мая, сократились на 439 тыс. баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+10,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+10%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,6% и +9,6% "префы"), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+3,6%).

Совет директоров ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+0,8%, до 153,08 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 6,07 рубля на акцию (общая сумма выплат может составить 4,486 млрд рублей), говорится в сообщении компании. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предложено установить 11 июля.

Ритейлер "Детский мир" за неполный II квартал ускорил рост продаж до 58,7% в годовом выражении, сообщила гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова (ее слова приводятся в сообщении компании). По итогам I квартала 2021 года общие продажи ритейлера увеличились на 15,6% (до 39,6 млрд рублей с НДС). Чистая выручка выросла на 14,9% (до 35,7 млрд рублей).

Совет директоров ПАО "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+1%) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение о невыплате дивидендов по итогам 2020 года, говорится в сообщении компании. Соответствующее решение принято на заседании 25 мая.

Подешевели "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,16 млрд рублей (из них 3,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,66 млрд рублей на акции банка ВТБ).