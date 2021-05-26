Цена нефти, скорее всего, пока останется в диапазоне $65-70/барр. - Банк "Открытие"

Цена нефти марки Brent, скорее всего, пока удержится в диапазоне $65-70 за баррель на фоне слабого доллара и ожидания заседания ОПЕК+, говорится в комментарии руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной.

Иран может возобновить экспорт нефти с июля 2021 года в случае снятия американских санкций, отмечает аналитик (дополнительный объем может составить от 1 до 2 миллионов баррелей в день). Азиатские и европейские покупатели уже высказали заинтересованность в поставках. При этом ОПЕК+ может компенсировать иранские поставки, отложив на несколько месяцев увеличение собственной добычи во второй половине 2021 года. Заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 1 июня 2021 года, и вопрос иранского экспорта в любом случае будет принят во внимание.

Также Морина обращает внимание, что на снижение распространения коронавируса в странах после вакцинации около 60% населения сделана большая ставка. Снижение заболеваемости будет приводить к снятию ограничений на перемещения и росту спроса на нефтепродукты.

Поддержать цены на нефть на следующей неделе может сезон ураганов в Атлантике, который наступает в конце мая-июне и может оказать негативное влияние на добычу и переработку нефти в США, а также на экспорт с терминалов Мексиканского залива, указывает эксперт банка.

Достаточно высокие цены на нефть все-таки приводят к росту буровых установок в США, хотя и скромными темпами, отмечает Морина. По состоянию на 21 мая 2021 года количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы (до 356 единиц), количество газовых установок упало на 1 единицу, достигнув 99.

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