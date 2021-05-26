Рубль продолжит движение к уровню 73,0-73,5 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Открытие"

Рубль, скорее всего, продолжит движение к уровню 73,0-73,5 руб./$1 в ближайшее время, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

По мнению эксперта, новостной фон сохраняется позитивным для рискованных активов и валют. Индекс валют развивающихся стран MSCI находится в районе максимальных значений с 2018 года около 1740 п., в основном благодаря крепости азиатских валют на фоне слабого доллара США на мировом рынке. Доллар США пока остается самой слабой валютой большой десятки валют развитых стран: индекс доллара DXY с 17 мая по отношению к корзине валют развитых стран продолжает колебаться на уровнях 89,5-90 пунктов.

"Умеренное позитивное влияние на российский валютный рынок оказала новость о санкциях со стороны США, - напоминает Петроневич. - Тот факт, что Минфин США 19 мая ввел и тут же "в национальных интересах" отказался выполнять санкции против компании-оператора "Северного потока - 2" добавляет уверенности в положительном исходе проекта. Позитивный новостной фон и налоговый период способствовали локальному усилению позиций российской валюты: укрепление к доллару было чуть более выраженным и составило 0,5%, к евро - 0,2%. Налоговый период и положительный новостной фон - назначена дата первой после избрания Дж. Байдена встречи с Президентом России - продолжат положительно влиять на рынок. Рубль в очередной раз преодолел отметку 74 руб./$1 и в ближайшее время, в отсутствие коррекции доллара, вероятно продолжит движение к уровню 73,0-73,5 руб./$1".

При этом, по мнению эксперта банка, маловероятно, что российская валюта в ближайшее время преодолеет уровень 72,5 руб./$1, который не может пройти с конца предыдущего года.

"Поддержка рубля со стороны фундаментальных факторов постепенно ослабевает, а исход встречи между Байденом и Путиным остается непредсказуемым. Вероятно, некоторые рыночные игроки, поставившие на укрепление рубля с момента эскалации геополитической напряженности в начале апреля, предпочтут зафиксировать прибыль и ожидать исходов встречи", - прогнозирует Петроневич.

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