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26 мая 2021 года 09:59
Рынок акций РФ откроется в плюсе в среду - "Атон"
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду - рост рынка акций на открытии составит, по их мнению, 0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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26 мая 2021 года 11:25
на нефти марки Brent, скорее всего, пока удержится в диапазоне $65-70 за баррель на фоне слабого доллара и ожидания заседания ОПЕК+, говорится в комментарии руководителя аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анны Мориной. Иран может возобновить экспорт нефти с июля 2021... читать дальше
.26 мая 2021 года 11:05
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.26 мая 2021 года 10:49
Возможно смещение доходности 10-летних ОФЗ к уровню 7,20% годовых в среду на фоне предложения Минфином нового длинного госдолга, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Внешний фон сложился позитивный для рублевых облигаций в среду, констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.... читать дальше
.26 мая 2021 года 10:35
Достижение согласия сторон в ходе очередного раунда американо-иранских переговоров может негативно сказаться на нефтяных котировках и привести к повторному их спуску к уровню $66 за баррель Brent, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Переговоры по восстановлению ядерной сделки по Ирану... читать дальше
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.26 мая 2021 года 10:10
Инвесторам пора переключить внимание с акций компаний потребительского сектора на сферу услуг, в частности, на бумаги Spirit Airlines, Lyft и Whitbread, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". На взгляд экспертов, уверенность потребителей в США снизилась. Значение... читать дальше
.26 мая 2021 года 09:49
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.26 мая 2021 года 09:45
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду. Индекс Мосбиржи попытается уйти выше 3700 пунктов. читать дальше
.26 мая 2021 года 09:42
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду с повышения в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3690-3700 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят... читать дальше
.26 мая 2021 года 09:35
Вероятно укрепление курса рубля к доллару ближе к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1 в среду на благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Рубль усиливает позиции в среду утром и по итогам дня может укрепиться ближе к... читать дальше
.26 мая 2021 года 09:31
Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом фоне
Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала с одной стороны, и некоторого снижения геополитической напряженности с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.26 мая 2021 года 09:25
Американские фондовые индексы во вторник опустились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Нефть слабо дешевеет в среду. читать дальше
.26 мая 2021 года 09:23
Акции золотодобывающих компаний являются в настоящее время самым безопасным и перспективным активом, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Внешний фон в среду складывается позитивный, поэтому у индекса Мосбиржи есть хорошие шансы продолжить неторопливое... читать дальше
.26 мая 2021 года 09:12
Высоки шансы на остановку волны роста котировок привилегированных акций "Сургутнефтегаза" в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express. "Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" продолжают расти (+1,2% по итогам торгов во вторник), несмотря на крепкий рубль. Акции пользуются... читать дальше
.26 мая 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня... читать дальше
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