Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом фоне

Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала с одной стороны, и некоторого снижения геополитической напряженности с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Поддержку российским активам, в частности, будут оказывать ожидания смягчения геополитической напряженности на фоне объявления о проведении российско-американского саммита 16 июня в Женеве, где состоится первая встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Американские фондовые индексы во вторник опустились, растеряв рост, который наблюдался ранее в ходе торгов. Давление на рынок, в частности, оказали данные Conference Board, которые показали снижение индекса потребительского доверия в США в мае до 117,2 пункта. При этом, согласно пересмотренным данным, месяцем ранее показатель составлял 117,5 пункта, а не 121,7 пункта, как было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 119,2 пункта.

В центре внимания многих инвесторов остаются инфляция и инфляционные ожидания. Рост уровня инфляции считается причиной повышенной волатильности, которая наблюдалась на рынке после публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в США. Эти данные спровоцировали опасения, что ФРС может свернуть денежно-кредитные стимулы раньше, чем ожидалось. С того момента представители Федрезерва за редким исключением заверяли, что они считают повышение уровня инфляции временным. Однако заявления представителей ФРС не смогли полностью устранить опасения инвесторов. Таким образом, рынки остаются крайне чувствительными к изменениям инфляционных ожиданий и комментариям властей.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что ФРС не стоит смотреть сквозь пальцы на ускорение инфляции в США. "Понятно, что сейчас временные факторы толкают вверх инфляцию, но я не склонна недооценивать поступающие ценовые сигналы", - заявила Джордж в ходе выступления на мероприятии, организованном ее ФРБ.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,36%. Значение индекса опережающих экономических показателей Японии в марте было пересмотрено до 102,5 пункта со 103,2 пункта. Однако это все еще самое высокое значение показателя с марта 2014 года. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК вырос на 0,24% и приблизился к трехмесячному максимуму, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,81%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК снизился на 0,02%, а австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:18 МСК потерял 0,1%. Беспокойство инвесторов вызывают сообщения о скачке новых случаев заражения коронавирусом в штате Виктория и его столице Мельбурне.

В свою очередь нефтяные котировки Brent и WTI также демонстрируют разнонаправленные изменения в среду утром, трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $68,75 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,3% - до $68,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $66,04 за баррель, что на 0,05% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,03% - до $66,07 за баррель.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты. При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти снизились в преддверии открытия автомобильного сезона. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 21 мая, сократились на 439 млн баррелей, сообщил API. Официальные данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы Минэнерго в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась лишь немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,376 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,143 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 мая вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 722,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+2%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,56%) и "МТС-001P-03" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,74%), "Магнит БО-002P-01" (-0,45%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 77,32% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-412R на 1 млрд 546,336 млн рублей и 8,01% выпуска серии ИОС_PRT_SBERIF10-5Y-001Р-437R на сумму 160,138 млн рублей. Номинальный объем обоих выпусков - 2 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей на уровне 8,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,26% годовых. Сбор заявок прошел 25 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

"Лизинг-Трейд" установил ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 11% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет. Дата начала размещения - 26 мая. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,33% от номинала гасятся в даты выплат 49-59-го купонов. Купоны ежемесячные. Объем выпуска не раскрывается.

ООО "Совкомбанк лизинг" 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на дополнительный выпуск N2 облигаций серии БО-П02. Объем выпуска и цена доразмещения не раскрываются. Техразмещение запланировано на 2 июня. Основной выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей с погашением в июле 2023 года был размещен в июле 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,6% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. В сентябре 2020 года компания доразместила выпуск на 1,5 млрд рублей по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 6,5% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов облигаций определяются как ключевая ставка ЦБ (действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 1,5%. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) установил ставку 20-го купона облигаций 3-й серии на уровне 4,5% годовых. Облигации объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет были размещены в декабре 2011 года. Ставка текущего купона - 8,1% годовых. 15 июня по выпуску предстоит оферта.

ООО "ОВК-Финанс" (SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN)) установило ставку 16-го купона облигаций 1-й серии на уровне 12,62% годовых. Кроме того, компания перенесла выплаты по 15-му купону облигаций 1-й серии с 26 мая на 24 ноября - дату окончания 16-го купонного периода, соответствующие изменения зарегистрировал ЦБ РФ. Это решение держатели бумаг приняли на собрании 30 апреля. Ставка 15-го купона - 5,34% годовых. "ОВК-Финанс" в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации на 15 млрд рублей. Между тем, в июне 2016 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект этих бондов: компания продлила срок обращения бумаг до 8 лет. Они имеют 16 полугодовых купонов. Облигации должны быть погашены в ноябре 2021 года.

ООО "Держава-платформа" выкупило в рамках оферты 96 облигаций серии БО-01Р-02 и 2 тыс. 736 облигаций серии БО-01Р-03. Компания разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 4,5 года в октябре 2018 года. В августе и декабре 2019 года компания доразместила выпуск в общей сложности на 1 млрд рублей. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Срок обращения облигаций также 4,5 года. Ставка текущего купона по выпуску БО-01Р-02 - 8% годовых, БО-01Р-03 - 7% годовых.