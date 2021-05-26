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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
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26 мая 2021 года 09:49

Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, комментарии из США и макростатистика:

- "ЛУКОЙЛ" отчитается за первый квартал 2021 года;

- TCS Group проведет "День стратегии" для своего инвестиционного бизнеса;

- В России будет опубликован отчёт по недельной инфляции;

- В США руководители крупнейших банков выступят перед банковским комитетом Сената, а вице-председатель ФРС Рэндала Куорлза выступит на тему экономики и денежно-кредитной политики.

- В США выйдут официальные еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в хранилищах, а также статистика заявок на ипотеку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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