Индекс Мосбиржи начнет торги в среду с повышения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду с повышения в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3690-3700 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3680, 3670 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3710, 3720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгов в среду будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:.30 МСК).

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