Утренние прогнозы: открытие в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду. Индекс Мосбиржи попытается уйти выше 3700 пунктов.

"Атон": "Рост рынка акций на открытии торговой сессии в среду составит 0,5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в среду складывается позитивный, поэтому у индекса Мосбиржи есть хорошие шансы продолжить неторопливое движение к отметке 3700 пунктов, что создаст "плацдарм" для переписывания исторических максимумов в дальнейшем. Однако по ходу торгов, в том числе снижению оборотов, видно, что потенциал фондовых "быков" начал иссякать".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3690-3700 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3680, 3670 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3710, 3720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. Допускаем временный прокол области 3690-3710 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок может начать день в плюсе с попыткой выйти на значения выше 3700 пунктов по индексу МосБиржи".