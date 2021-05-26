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26 мая 2021 года 09:25

Нефть слабо дешевеет в среду

Американские фондовые индексы во вторник опустились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду. Нефть слабо дешевеет в среду.

Американские фондовые индексы во вторник опустились, растеряв рост, который наблюдался ранее в ходе торгов.

Давление на рынок, в частности, оказали данные Conference Board, которые показали снижение индекса потребительского доверия в США в мае до 117,2 пункта. При этом, согласно пересмотренным данным, месяцем ранее показатель составлял 117,5 пункта, а не 121,7 пункта, как было объявлено изначально. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 119,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем продажи новых домов в США в апреле сократились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 863 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в марте было реализовано 917 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен показатель в 1,021 млн.

Аналитики в среднем ожидали падение продаж в прошлом месяце на 10% с объявленного ранее мартовского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch предполагали снижение на 6%, агентства Bloomberg - на 7%.

В центре внимания многих инвесторов остается инфляция и инфляционные ожидания, отмечает MarketWatch. Рост уровня инфляции считается причиной повышенной волатильности, которая наблюдалась на рынке акций после публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в США. Эти данные спровоцировали опасения, что ФРС может свернуть денежно-кредитные стимулы раньше, чем ожидалось.

С того момента представители Федрезерва за редким исключением заверяли, что они считают повышение уровня инфляции временным.

Однако заявления представителей ФРС не смогли полностью устранить опасения инвесторов, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга. Это означает, что рынки остаются крайне чувствительными к изменениям инфляционных ожиданий и комментариям властей.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что ФРС не стоит смотреть сквозь пальцы на ускорение инфляции в США.

"Понятно, что сейчас временные факторы толкают вверх инфляцию, но я не склонна недооценивать поступающие ценовые сигналы", - заявила Джордж в ходе выступления на мероприятии, организованном ее ФРБ.

Акции Cracker Barrel Old Country Store (SPB: CBRL) Inc. во вторник подешевели на 2% несмотря на сильную финансовую отчетность. Эта сеть ресторанов в минувшем квартале, завершившемся 30 апреля, получила чистую прибыль на уровне $33,5 млн, или $1,41 на акцию, по сравнению с убытком в $161,9 млн, или $6,81 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила $1,51 при ожидавшихся аналитиками $0,39. Выручка подскочила на 65% и также превзошла прогнозы.

Стоимость акций сети дилерских центров AutoNation (SPB: AN) уменьшилась на 1,1%, хотя компания объявила о расширении своего присутствия в США в связи с открытием нового центра в Сан-Антонио, штат Техас. Это первый из пяти новых дилерских центров, которые AutoNation планирует открыть в этом году. Компания также заявила, что рассчитывает ежегодно продавать 1 млн новых и подержанных автомобилей.

Акции Lordstown Motors Corp. упали на 7,6% после того, как производитель электромобилей ухудшил годовой прогноз объема производства и заявил о необходимости привлечения капитала.

Котировки бумаг Shake Shack Inc. (SPB: SHAK) подскочили на 4,4%. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации для акций сети ресторанов быстрого питания до "покупать" с "нейтрально".

Рыночная стоимость United Airlines Holdings (SPB: UAL) выросла на1,5 %. Авиакомпания улучшила прогноз некоторых финансовых показателей на второй квартал 2021 года.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) прибавили в цене 0,4% несмотря на то, что прокуратура Вашингтона (округ Колумбия) подала антимонопольный иск против интернет-ритейлера. Компания обвиняется в навязывании независимым продавцам условий, которые запрещают им предлагать свои товары по более низкой цене на других площадках, включая их собственные сайты.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 81,52 пункта (0,24%) и составил 34312,46 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 8,92 пункта (0,21%) - до 4188,13 пункта.

Nasdaq Composite потерял 4 пункта (0,03%) и составил 13657,17 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.

Обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции в США снизилась благодаря заверениям представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые пока не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики, отмечает Associated Press.

Оптимизму также способствовали сильные финансовые отчеты американских компаний и потребительские расходы.

В четверг инвесторы ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале 2021 года. Экономисты прогнозируют уверенное экономическое восстановление в этом году после наиболее сильного падения экономики со времен Великой депрессии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 МСК поднялся на 0,36%.

Значение индекса опережающих экономических показателей Японии в марте было пересмотрено до 102,5 пункта со 103,2 пункта. Однако это все еще самое высокое значение показателя с марта 2014 года. Месяцем ранее индикатор находился на отметке 98,9 пункта.

В число лидеров повышения котировок на торгах в Токио входят акции железнодорожной Keisei Electric Railway Co. Ltd. (+5,2%) и инжиниринговой IHI Corp. (+4,1%). Рыночная стоимость производителя электроники Panasonic Corp. увеличивается на 3,2%, производителя косметики Shiseido Co. Ltd. - на 3,1%.

Лидерами снижения выступают бумаги производителя графитовых электродов Tokai Carbon Co. Ltd. (-4,6%). Стоимость бумаг сталелитейных Nippon Steel Corp. и Kobe Steel Ltd. снижается на 3,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК вырос на 0,24% и приблизился к трехмесячному максимуму, тогда как гонконгский Hang Seng прибавил 0,81%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+5%) и оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (+4,6%). Рыночная стоимость производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. увеличивается на 3%.

Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd. прибавляют в цене 0,8%. Китайские регуляторы разрешили "дочке" банка ICBC Wealth Management создать совместное предприятие с Goldman Sachs Asset Management в Китае.

Стоимость акций нефтяных PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. и CNOOC Ltd. снижается на 1,4% и 1,3% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК снизился на 0,02%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 1,5%, Kia Corp. - 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:18 МСК снизился на 0,1%.

Беспокойство инвесторов вызывают сообщения о скачке новых случаев заражения коронавирусом в штате Виктория и его столице Мельбурне.

Стоимость бумаг технологических Afterpay и Xero растет на 1,2% и 1% соответственно.

Акции горнодобывающих компаний в среду дешевеют: BHP Group (-1,6%), Mineral Resources (-0,3%), Rio Tinto (-1,5%), OZ Minerals (-4,2%).

Нефть слабо дешевеет в среду, трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из страны.

"Спрос на нефть в США и Китае продолжает восстанавливаться, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Однако потенциальное соглашение с Ираном сдерживает нефтяной рынок".

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $68,7 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,02 за баррель, что на $0,05 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,02 (0,03%) - до $66,07 за баррель.

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах в преддверии открытия автомобильного сезона снизились. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 21 мая, сократились на 439 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,2 млн баррелей, бензина - на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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