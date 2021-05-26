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26 мая 2021 года 09:23

Акции золотодобывающих компаний - безопасный и перспективный актив - "Алор Брокер"

Акции золотодобывающих компаний являются в настоящее время самым безопасным и перспективным активом, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон в среду складывается позитивный, поэтому у индекса Мосбиржи есть хорошие шансы продолжить неторопливое движение к отметке 3700 пунктов, что создаст "плацдарм" для переписывания исторических максимумов в дальнейшем. Однако по ходу торгов, в том числе снижению оборотов, видно, что потенциал фондовых "быков" начал иссякать", - отмечает эксперт инвесткомпании

"Восходящий тренд в цене на золото остается в силе, и мы скоро увидим металл по $2000 за тройскую унцию. В связи с этим имеет смысл продолжать делать ставку на бумаги золотодобывающих компаний - это сейчас самый безопасный и перспективный актив", - указывает Антонов.

Эксперт обращает внимание, что совсем слабо выглядит "Роснефть", котировки акций которой игнорирует подорожавшую нефть. Долю бумаги в портфелях, по мнению Антонова, все-таки стоит сокращать, но быть готовым быстро нарастить ее, как только начнется новая фаза роста.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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