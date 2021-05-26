Акции золотодобывающих компаний - безопасный и перспективный актив - "Алор Брокер"

Акции золотодобывающих компаний являются в настоящее время самым безопасным и перспективным активом, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон в среду складывается позитивный, поэтому у индекса Мосбиржи есть хорошие шансы продолжить неторопливое движение к отметке 3700 пунктов, что создаст "плацдарм" для переписывания исторических максимумов в дальнейшем. Однако по ходу торгов, в том числе снижению оборотов, видно, что потенциал фондовых "быков" начал иссякать", - отмечает эксперт инвесткомпании

"Восходящий тренд в цене на золото остается в силе, и мы скоро увидим металл по $2000 за тройскую унцию. В связи с этим имеет смысл продолжать делать ставку на бумаги золотодобывающих компаний - это сейчас самый безопасный и перспективный актив", - указывает Антонов.

Эксперт обращает внимание, что совсем слабо выглядит "Роснефть", котировки акций которой игнорирует подорожавшую нефть. Долю бумаги в портфелях, по мнению Антонова, все-таки стоит сокращать, но быть готовым быстро нарастить ее, как только начнется новая фаза роста.

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