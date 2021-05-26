Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятно нейтральное открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около уровня $68,5.С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия вторника", - отмечает Карпунин.

На взгляд эксперта, в целом по индексу Мосбиржи сейчас все еще сохраняются шансы на обновление исторических максимумов.

"Допускаем временный прокол области 3690-3710 п. До ближайших трендовых поддержек достаточно далеко - они расположены около 3550-3560 п. Причин для их пробоя на этой неделе не наблюдается. Среднесрочная инициатива в основном на стороне покупателей. Подъем рынка может быть обеспечен акциями нефтегазового сектора и банками. Лучше рынка сегодня могут выглядеть и акции золотодобывающих компаний на фоне роста золота выше $1900 за унцию. Следующий целевой ориентир по драгметаллу находится в зоне $1920-1925. Достижение этих отметок способно поддержать бумаги "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk", - прогнозирует аналитик BCS Express.

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