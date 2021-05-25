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25 мая 2021 года 19:38

Рубль вечером продолжает слегка подрастать к доллару и снижаться к евро в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 25 мая. Доллар слегка понижается, евро подрастает на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,88 руб./EUR1, подорожав на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,8 копейки - до 80,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новых драйверов к движению. Инвесторы максимально сократили активность в ожидании российско-американского саммита на высшем уровне после того, как во вторник во второй половине дня пресс-служба Кремля официально сообщила, что он пройдет 16 июня в Женеве.

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня с.г. в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - проинформировал Кремль.

Это будет первая личная встреча Путина с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону, в последний раз - 13 апреля.

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин 16 июня в Женеве обсудят многочисленные срочные вопросы, решение которых необходимо для стабильных и предсказуемых отношений, также заявил Белый дом. "Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - говорится в заявлении.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, основным позитивом для рубля остается снижение геополитической напряженности вокруг России. "Главы МИД РФ и США на прошлой неделе провели первую очную встречу, на которой обозначили намерения по улучшению двухсторонних отношений, рынок также позитивно оценивает перспективы встречи президентов двух стран. Сегодня Кремль официально объявил дату и место проведения встречи Путина с Байденом - она состоится 16 июня в Женеве. Позитивны для курса и остаточные продажи экспортной выручки. Во вторник выплачиваются НДПИ, в пятницу - налог на прибыль. В то же время некоторый негатив связан с ситуацией с экстренной посадкой самолета в Белоруссии. В частности, вчера появлялись сообщения о том, что Великобритания рассмотрит санкции против "Северного потока 2" на фоне ситуации с посадкой самолета. У рубля остается потенциал к дальнейшему укреплению, но движение курса будет сдерживаться относительно низким спросом на риск", - отмечает Пономарева.

"Главным событием для российского рынка во вторник стало официальное подтверждение встречи российского и американского президентов, которая пройдет 16 июня в Женеве. Впрочем, событие не стало сюрпризом для инвесторов, уже давно отыгрывавших ослабление геополитической напряженности в ожидании встречи лидеров двух стран. В результате рубль не получил серьезного преимущества после публикации информации о встрече. Следует добавить, что дальнейшему снижению геополитической напряженности способствовали также и переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. В первой половине дня определенную поддержку российская валюта получала от остаточных продаж валютной выручки в рамках налогового периода (сегодня экспортеры перечисляют НДПИ, акцизы и НДС). Однако к окончанию недели поддержка данного фактора постепенно сойдет на нет", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок развернулись вверх и вновь немного повышаются в ходе вечерних торгов во вторник. Инвесторы продолжаются следить за развитием переговоров по иранской ядерной сделке. Переговоры в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из Ирана на мировой рынок, продолжатся на этой неделе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник увеличилась на 0,25% - до $68,63 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,21% - до $66,19 за баррель.

В следующий понедельник, 31 мая, в Штатах отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Росту потребления в США также будет способствовать успешная кампания по вакцинации от коронавируса, отмечают эксперты Goldman Sachs. Более 61% взрослого населения страны уже получили по крайней мере одну дозу вакцины, а число новых случаев COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% - минимальный темп прироста с марта 2020 года.

Банк России во вторник, 25 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 103,9 млрд рублей (при лимите 1,55 трлн и спросе 1 трлн 103,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,96% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 мая, банки разместили 960 млрд рублей (при лимите 960 млрд и спросе 1 трлн 283,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,94% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 25 мая провел доразмещение 45-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 5 млрд 100,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 мая на 13,03 копейки, до 73,3963 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,68 копейки, до 89,9545 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 22,01 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,377 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 21,53 копейки и составил 73,3866 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 444,939 млн, из которых $576,151 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 868,788 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 24,71 копейки, до 89,9302 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 4,05 копейки и составил 89,9222 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR412,577 млн, из которых EUR175,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR237,066 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Некоторые ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка подросли во вторник, часть - осталась на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,03% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,12% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 5,31% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 5,75% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с понедельником, оставшись на отметке 5,83% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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